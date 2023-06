Khloé hat Geburtstag: So süß gratuliert Mama Kris Jenner!

Kris Jenner (67) schwelgt in Erinnerungen! Die Unternehmerin ist stolze Mutter von sechs Kindern. 2007 waren sie und ihre Sprösslinge mit der Reality-TV-Show Keeping up with the Kardashians bekannt geworden. Inzwischen ist eine Menge in der Familie passiert. Beispielsweise ist Kris' Tochter Khloé Kardashian (39) selbst Mama geworden – von True (5) und Tatum. Heute hat sie Geburtstag – und ihre Mama widmet ihr liebevolle Worte!

Via Instagram teilte die 67-Jährige nun ein niedliches Video von ihrer geliebten Tochter. Darin ist Khloé in ihren Kindheitstagen zu sehen. Zu dem süßen Throwback-Clip wurde Kris ganz emotional. "Du bist die tollste Tochter, Mami, Schwester, Tante, beste Freundin, Nachbarin und ein großer Teil meines Herzens! Du bist so klug, stark, talentiert, innerlich und äußerlich schön, freundlich, süß, nachdenklich, kreativ, witzig und geistreich", schwärmte die TV-Bekanntheit. Sie sei gesegnet, ihre Mutter zu sein.

Im August 2022 war Khloé selbst zum zweiten Mal Mutter geworden. Mithilfe einer Leihmutter erblickte ihr Sohn Tatum das Licht der Welt. Zu Beginn hatte sich die 39-Jährige aber mit ihm schwergetan – es fehlte ihr die Verbindung. Inzwischen läuft es aber besser. "Die Bindung zum Baby ist definitiv einfacher geworden", verriet sie in der aktuellen The Kardashians-Folge.

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian im Juni 2023

Getty Images Kris Jenner und Khloe Kardashian bei einer Veranstaltung in Los Angeles

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihr Baby

