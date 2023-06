Muskulöse Arme: Das ist Prinzessin Kates Fitness-Routine!

So hält sich Prinzessin Kate (41) fit! Die Gattin von Prinz William (41) ist bekannt für ihren schlanken und sportlichen Körper. Auf Terminen, die mit sportlichen Aktivitäten zu tun haben, beweist die dreifache Mutter regelmäßig, was sie auf dem Kasten hat. Zuletzt lieferte sie sogar ein Duell mit Tennislegende Roger Federer (41) als Aktion für die Ballkids in Wimbledon. Aber auch abseits der Kameras betätigt sie sich gerne sportlich. Doch wie genau sieht Kates Work-out-Routine eigentlich aus?

Wie Daily Mail berichtet, macht die 41-Jährige beinahe jeden Tag eine Stunde Sport. Laut einem Insider soll auf Kates Fitness-Plan ein Mix aus Cardio und Training mit Gewichten stehen. Kate soll mehrmals die Woche joggen gehen. Als ihre Sprösslinge George (9), Charlotte (8) und Louis (5) noch kleiner waren, soll sie sogar mit Kinderwagen ihre Runden gelaufen sein. Zudem setzt sie in der Muckibude auf Planking sowie Ruder- und Radfahrübungen.

Angeblich soll Kate beim Sport sogar ganz auf einen Personaltrainer verzichten und ihre Work-outs ganz alleine durchziehen. Auch ihr Nachwuchs kann sie offenbar nicht davon abhalten, ihrem Körper mehrmals die Woche etwas Gutes zu tun. Ob sie mit ihrem Mann zusammen trainiert, ist nicht bekannt.

Getty Images Prinzessin Kate und Roger Federer in Wimbledon im Juni 2023

Getty Images Queen Elizabeth, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinz William

Getty Images Prinzessin Kate im Juni 2023

