Stylishe Looks: Charles und Camilla strahlen bei Royal-Event

So stylish läuten die zwei den Sommer ein! Seit der großen Krönung am 6. Mai stehen für König Charles (74) und Königin Camilla (75) viele Events im royalen Terminkalender. Zuletzt fanden in diesem Monat die berühmte Trooping the Colour-Parade auf dem Horse-Guards-Platz und das beliebte Royal-Ascot-Pferderennen in Berkshire statt. Für die Veranstaltungen warf sich das Königspaar ordentlich in Schale – und jetzt zeigen sich Charles und Camilla im nächsten stylishen Look!

Die Monarchen reisten heute Morgen nach Poundbury. Dort eröffneten Charles und Camilla einen Garten, der nach seinem verstorbenen Vater Prinz Philip (✝99) benannt wurde. Wie die Schnappschüsse zeigen, haben sich die beiden für die Veranstaltung ganz schön herausgeputzt. Während der König einen eleganten Anzug in Beige mit rosafarbener Ansteckblume trug, entschied sich seine Frau für ein blaues Midikleid mit ausgefallenem Muster. Darüber hatte sie einen cremefarbenen Trenchcoat an.

Laut der Dokumentation "Prince Philip - A King Among Princes" aus dem Jahr 2016 soll Charles seit seiner Kindheit zu seinem Vater Philip eine schwierige Beziehung gehabt haben. Grund dafür sei unter anderem seine Ehe zu Prinzessin Diana (✝36) gewesen.

Getty Images König Charles und Königin Camilla auf einem royalen Event 2023

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Edinburgh 2023

Getty Images Königin Camilla und König Charles, 2023

