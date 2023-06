"Weiter geht's": Oliver Pocher trotz Ehekrise zuversichtlich

Er bleibt optimistisch! Der deutsche Comedian Oliver Pocher (45) ist seit 2016 mit der Österreicherin Amira Pocher (30) zusammen. Mittlerweile sind die beiden verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. In den letzten Wochen hatte das Paar jedoch vermehrt mit Schlagzeilen über eine mögliche Ehekrise von sich reden gemacht. Wie Olli nun aber in einem Interview verrät, bleibe er trotz gelegentlicher Probleme zuversichtlich!

Im Gespräch mit RTL packt der Komiker über seine momentane Ehekrise aus: "Alles wunderbar! Ich rede ja mit Amira ganz normal in unserem Podcast, wo wir ja über alles reden, über alle persönlichen Befindlichkeiten. Das gehört zum Leben mit dazu und... weiter geht's! Also wie schon gesagt: Here we go!" Die Schwierigkeiten, von denen das Paar im gemeinsamen Podcast erzählt hatte, seien also nicht überzubewerten.

Nachdem Amira mehrfach ohne ihren Ehering gesehen worden war, hatten Fans bereits das Schlimmste vermutet. Die zweifache Mutter gab daraufhin allerdings Entwarnung: "Ich mache aktuell so viel Sport. Der liegt im Fitnessraum. Aber ich trage ja gar keinen Schmuck. Schon seit Wochen nicht."

Getty Images Amira Pocher und Oliver Pocher bei der "Promi Darts WM 2023"

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Getty Images Amira Pocher und Oliver Pocher in Köln, 2019

