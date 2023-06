Wie schön: Eva Benetatou feiert mit Chris Georges Geburtstag

Alles für den kleinen George. Eva Benetatou (31) und Chris Broy (34) waren zwei Jahre lang ein Paar. Noch während Evas Schwangerschaft trennten sie sich. Nach einer Schlammschlacht im Netz rauften sich die Eltern für ihren Sohn dann aber doch zusammen. Scheint, als wäre die Versöhnung geglückt, denn jetzt feierten Eva und Chris ganz harmonisch gemeinsam den Geburtstag ihres Sohnes!

Auf Instagram teilt die einstige Bachelor-Kandidatin einen zuckersüßen Schnappschuss, der sie, ihren Ex Chris und ihren gemeinsamen Sohn George zeigt. Die drei stehen vor Georges Geburtstagstorte und strahlen überglücklich in die Kamera. "Mama und Papa wünschen dir alles Glück dieser Welt. Wir werden immer für die da sein, dich immer beschützen und zusammenhalten", schreibt die 32-Jährige unter den Post.

Auch die Fans freuen sich über das harmonische Familienfoto von Eva, Chris und George. "Ich finde es so schön, dass ihr Eltern als Team agiert" oder "So solle es sein – perfekt" schreiben zum Beispiel Follower in der Kommentarspalte.

Getty Images Evanthia Benetatou, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-Star

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn

