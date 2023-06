Britney Spears zeigt Sam Asghari in ihrem neuen Tanzvideo

Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) turteln vor der Kamera. 2017 verliebten sich die Sängerin und der Schauspieler Hals über Kopf ineinander und schipperten anschließend im Juni 2022 in den Hafen der Ehe. Im Netz teilen die Turteltäubchen seitdem regelmäßig süße Pärchenbilder. In ihren beliebten Tanzvideos zeigt sich Britney jedoch immer alleine – bis jetzt! In ihrem neuen Clip turtelt die Blondine mit ihrem Liebsten.

In dem Instagram-Video posiert Britney zu dem Song "Return To Innocence" und setzt dabei ihren durchtrainierten Oberkörper in Szene. Dabei trägt die 41-Jährige ein tief ausgeschnittenes Spitzenoberteil und eine kurze Hose mit braunen Absatzschuhen. Wenig später taucht kurzerhand auch Sam in dem Video auf und strahlt in die Kamera. Er erscheint im dunkelblauen T-Shirt zu schwarzen Shorts.

Erst kürzlich zeigte Sam, wie sehr er Britney liebt, als er ihr zum Hochzeitstag süße Worte im Netz widmete. "Glückliches Einjähriges für mich und meine beste Hälfte", schrieb der Hottie in seiner Instagram-Story und fügte hinzu: "Ein Jahr bin ich schon mit der Frau meiner Träume verheiratet. Frohes Jubiläum."

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihrem Verlobten Sam Asghari

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022 in Mexiko

