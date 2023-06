Nach Krebsdiagnose: Sarah Ferguson von Support überwältigt!

Sie ist dankbar! Bereits seit 1996 ist Sarah Ferguson (63) kein offizielles Mitglied des britischen Königshauses mehr. Damals hatten sie und Prinz Andrew (63) sich scheiden lassen. Dennoch sind die beiden bis heute gut befreundet und ziehen für ihre Töchter Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (33) an einem Strang. Aktuell halten sie vermutlich mehr denn je zusammen: Denn Fergie leidet an Brustkrebs. Im Netz bedankt sie sich nun für die Unterstützung!

Via Instagram meldete sich die 63-Jährige nun bei ihren Fans zu Wort. "Ich danke euch so sehr für eure Güte und eure Unterstützung", schreibt Sarah zu einem Foto, das eine Blume zeigt. Die Britin hat sich inzwischen bereits einer Operation unterzogen und erholt sich aktuell bei ihrer Familie in Windsor.

Genauere Details zu Sarahs Diagnose sind nicht bekannt. Ihr guter Freund Piers Morgan (58) berichtete jedoch gegenüber The Sun, dass sie sich aktuell schont und hofft, dass die Operation rechtzeitig erfolgte. "Hoffentlich wurde [der Krebs] rechtzeitig erwischt", habe die zweifache Mutter ihm erklärt.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson im März 2023

Getty Images Sarah Ferguson, März 2023

Getty Images Piers Morgan, 2019

