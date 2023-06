Prozess: Prinz Harry könnte 580 Euro Schadensersatz bekommen

Neue Details im Hacking-Prozess! Anfang Juni reiste Prinz Harry (38) in seine alte Heimat London, um als Zeuge gegen ein großes britisches Medienunternehmen auszusagen. Der Sohn von König Charles III. (74) warf dem Newsportal vor, auf illegalem Wege Informationen über ihn beschafft zu haben. Ein Urteil wird erst im Laufe des Jahres erwartet. Allerdings könnten Harrys Chancen auf Schadensersatz jetzt ziemlich gut stehen!

Laut einem aktuellen Bericht von Evening Standard soll Harry nun Schadensersatz für einen zugegebenen Fall von unrechtmäßiger Informationsbeschaffung erhalten. "Es gibt nur ein einziges Mal eine zugegebenermaßen unrechtmäßige Informationsbeschaffung in Bezug auf den Herzog von Sussex, im Februar 2004", erklärte Andrew Green, Verleger des angeklagten Newsportals Mirror, vor dem High Court. "In diesem Fall sollte [Harry] ein Höchstbetrag von 580 Euro zugesprochen werden", fügt er hinzu.

Dennoch erklärt Andrew zu Beginn der Schlussplädoyers am Dienstag, dass die "überwiegende Mehrheit" der Zahlungsbelege an Dritte entweder nicht Harry betreffe oder dahingehend keine unrechtmäßige Informationsbeschaffung zu Grunde liege. "Die einzige Rechnung, in der er namentlich genannt wird, betrifft einen isolierten Anlass. Die geringe Summe auf der Rechnung (82 Euro) deutet darauf hin, dass die Nachforschungen begrenzt waren", gesteht der Mirror-Verleger vor dem Gericht.

Getty Images Prinz Harry, Juni 2023

Getty Images Prinz Harry, Juni 2023

Getty Images Prinz Harry verlässt das Gericht, Juni 2023

