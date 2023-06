Einlieferung in ein Krankenhaus: Große Sorge um Madonna

Wie steht es um die Gesundheit von Madonna (64)? Eigentlich sollte die Queen of Pop in wenigen Tagen auf große Tour gehen. Doch vor Kurzem machten besorgniserregende Neuigkeiten die Runde: Nachdem die 64-Jährige wochenlang zwölf Stunden täglich für ihre anstehende Tournee geprobt hatte, wurde sie am vergangenen Samstag bewusstlos aufgefunden. Seitdem wird Madonna in einer Klinik behandelt. Weitere Infos dazu findet ihr im Promiflash-Video.

