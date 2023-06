"Mentale Auszeit": Pete Davidson in Reha-Klinik eingewiesen

Pete Davidson (29) hat sich in Behandlung begeben. Auch wenn der Komiker sich in der Öffentlichkeit immer cool und gut gelaunt zeigt, hat er wohl schon seit Jahren mit seiner Psyche zu kämpfen. Das war sogar so weit gegangen, dass er 2018 gepostet hatte, er wolle nicht mehr auf der Welt leben. Damals hatte er sich professionelle Hilfe gesucht. Mittlerweile geht es ihm besser, aber eine Therapie hilft ihm offenbar weiterhin: Pete begibt sich wieder in eine Klinik.

Laut Insidern soll Pete sich erneut in eine Reha-Klinik begeben haben. "Pete geht regelmäßig in die Reha, um sich auf Vordermann zu bringen und eine mentale Auszeit zu nehmen", stellt die Quelle gegenüber Page Six klar. Die Gründe für die regelmäßigen Krankenhausaufenthalte des US-Amerikaners liegen wohl bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und PTBS. "Jeder, der Pete kennt, weiß, dass er immer aufsteht und sich Hilfe holt, wenn er sie braucht", erklärt der Insider weiter.

Erst vor wenigen Wochen erlebte Pete einen heftigen Autounfall. Zusammen mit seiner Freundin Chase Sui Wonders (27) verlor er bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und fuhr in ein Haus. Verletzte gab es nicht, aber der 29-Jährige wurde trotzdem angeklagt. Er muss sich wegen rücksichtslosem Fahrens verantworten. Darauf können in den USA sogar bis zu 90 Tage Gefängnis stehen.

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Pete Davidson im Januar 2019 in Utah

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de