Pete Davidson (26) spricht über eine schwierige Phase in seinem Leben. Der Comedian hatte im Dezember 2018 große Sorge ausgelöst. In einem Social-Media-Post hatte er geschrieben, dass er nicht mehr auf dieser Welt sein wolle. Daraufhin hatte ihn sein Arbeitgeber, der "Saturday Night Live"-Chef Lorne Michaels (75), in therapeutische Behandlung geschickt. Nun hat sich Pete noch einmal zu seinem psychischen Zustand von damals geäußert und offenbart, wie schlecht es ihm wirklich gegangen sei!

Pete gestand vor Kurzem bei CBS Sunday Morning, dass er wirklich sehr nah dran gewesen sei, sich etwas anzutun. "Und bis ich die richtige Behandlung bekommen habe und die richtigen Ärzte kennengelernt habe und alles gemacht habe, was man tun muss, um sich nicht mehr so zu fühlen, war es ganz schön düster und beängstigend", offenbarte der Schauspieler.

Pete hatte mit seinem Netz-Beitrag damals nicht nur seine Fans beunruhigt. Auch seine Ex-Freundin Ariana Grande (26) hatte sich danach auf Twitter zu Wort gemeldet und deutlich gemacht, dass sie um sein Wohlergehen bange. "Ich weiß, dass du alles hast, was du brauchst – und das bin nicht ich, aber ich bin auch hier", hatte sie in einem Tweet geschrieben.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Pete Davidson, Schauspieler

Getty Images Pete Davidson bei der Fashion Show von Alexander Wang

Getty Images Ariana Grande, Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de