Schon zwei Monate: Rumer Willis feiert Louettas Arztbesuch

Rumer Willis (34) freut sich über jeden Schritt. Die Tochter von Hollywoodstar Bruce Willis (68) wurde vor zwei Monaten zum ersten Mal Mutter. Im April brachte sie ihre kleine Tochter Louetta Isley gesund zu Welt. Und in ihrer Mama-Rolle scheint sie richtig aufzugehen. Für Rumer ist jeder einzelne Schritt ein Meilenstein – und deshalb feiert sie sogar die Zwei-Monats-Untersuchung ihrer Tochter.

In ihrer Instagram-Story zeigt Rumer sich und ihren Partner Derek Richard Thomas beim Besuch beim Kinderarzt. "Haben unser Mädchen heute zum Zwei-Monats-Check gebracht. Ich kann nicht glauben, dass sie meine ist", schwärmt die 34-Jährige. Dazu postet sie ein Foto ihres Babys in der Babyschale. Zu sehen sind aber nur die kleinen Füße. Die Schale hochgetragen hat der frisch gebackene Papa. Rumer lässt auf das Babyfoto ein Bild ihres Liebsten folgen, das den Musiker lässig mit Sonnenbrille im Fahrstuhl zeigt: "Babydaddy sieht aus wie ein Snack."

Einen ebenso wichtigen Moment teilte Rumer erst vor wenigen Tagen. Sie fotografierte ihre Tochter auf dem Arm ihres Vaters. Liebevoll hielt Opa Bruce seine Enkelin im Arm. Da der Action-Held an Demenz leidet, sind solche Momente für seine Familie wohl besonders schön. "Meinen Vater dabei zu sehen, wie er meine Tochter hält, ist etwas, was ich mein Leben lang in Ehren halten werde", schreibt die Schauspielerin ergriffen im Netz.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis im März 2023

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta Isley

Instagram / rumerwillis Bruce Willis und Rumer Willis mit ihrer Tochter im Juni 2023

