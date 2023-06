Wegen Tour-Pause: Lewis Capaldis Freundin sorgt sich um ihn

Lewis Capaldi (26) kann auf die Unterstützung seiner Freundin Ellie zählen! Vor geraumer Zeit hatte der Sänger öffentlich gemacht, dass er am Tourettesyndrom leidet. Deswegen muss Lewis hin und wieder Konzerte unterbrechen – wie auch vor wenigen Tagen auf dem Glastonbury-Festival. Kurz darauf gab er bekannt, dass er vorerst eine Pause vom Touren einlege, um sich an sein Tourette zu gewöhnen. Diese Zeit muss der "Before You Go"-Interpret aber nicht alleine durchstehen: Seine Freundin Ellie ist stets an Lewis' Seite!

Das verriet eine Quelle gegenüber MailOnline: "Lewis braucht im Moment die Nähe derer, die ihn lieben, und Ellie unterstützt und tröstet ihn in dieser wirklich schwierigen Zeit." Die 23-Jährige selbst war bei Lewis' verpatztem Auftritt nicht dabei – doch sie kümmerte sich kurz danach um ihren Liebsten: "Sie war nicht in Glastonbury, aber seine Eltern waren da, zusammen mit seinem sehr unterstützenden Team, das er um sich hat. Sobald er nach Hause kam, versicherte sich Ellie, dass sie für ihn da war."

Bei den Brit Awards Anfang des Jahres hatten erstmals die Liebes-News um Lewis und Ellie die Runde gemacht. Seitdem gewährt der 26-Jährige sogar hin und wieder kleine Einblick in das Leben mit seiner Liebsten: "Ich habe eine Freundin und es läuft so richtig gut. Ich bin so glücklich – sie ist eine liebenswerte Lady und ich habe das Gefühl, wir haben etwas ganz Besonderes", schwärmte Lewis gegenüber BBC Radio 2.

Instagram / elliemacdowall Ellie MacDowall, Model

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

Instagram / elliemacdowall Ellie MacDowall im Juli 2022

