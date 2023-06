Zum 16. Geburtstag: Peter Andre widmet Tochter süßen Post

Peter Andre (50) könnte wohl kaum glücklicher sein! Bevor der Sänger mit seiner jetzigen Frau Emily MacDonagh zwei Kinder bekam, durfte Andre mit seiner Ex Katie Price (45) die gemeinsame Tochter Princess Tiaamii (16) und ihren älteren Bruder Junior Savva (18) auf der Welt begrüßen. Nun wurde die älteste Tochter des "Mysterious Girl"-Interpreten 16 Jahre alt: Anlässlich ihres Ehrentags widmet Andre seiner Princess liebevolle Worte!

Auf seinem Instagram-Account teilt der 50-Jährige ein niedliches Video, das Bilder seines Nachwuchses im Laufe der vergangenen Jahre zeigt. Darunter schreibt Andre: "Herzlichen Glückwunsch zum 16. Geburtstag an meine süße, liebe, fürsorgliche und – seien wir ehrlich – oft launische Tochter. [...] Bleib lieb, bescheiden und lustig. Ich liebe dich so sehr." In den Kommentaren hagelt es daraufhin Glückwünsche für die 16-Jährige. Ein User schreibt außerdem: "Kumpel, deine Kinder sind großartig! Du musst ein wirklich stolzer Vater sein!"

Den Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter wollen sowohl Andre als auch Katie unvergesslich machen. "Katie und Peter konkurrieren darum, wer die unvergesslichere Nacht für ihr kleines Mädchen organisieren kann", plauderte bereits ein Insider gegenüber The Sun aus und erklärte außerdem: "Es passiert nicht jeden Tag, dass die älteste Tochter 16 wird. Aus diesem Grund möchten beide diesem Spektakel einen stylishen Stempel verpassen und sich gegenseitig dabei übertreffen."

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie, Dezember 2022

Instagram / peterandre Peter Andre und seine Tochter Princess im Februar 2023

Instagram / katieprice Princess Tiaamii und ihre Mutter Katie Price

