Katie Price' Tochter Princess (15) turtelt mit ihrem Freund

Princess Tiaamii (15) schwebt gerade auf Wolke sieben! Die Tochter der britischen TV-Persönlichkeit Katie Price (45) ist gerade zum ersten Mal verliebt: Ihr Vater Peter Andre (50) hatte vor wenigen Tagen im Rahmen eines Interviews öffentlich gemacht, dass die 15-Jährige ihren ersten Freund hat. Bislang hat der Teenager seinen Liebsten noch nicht gezeigt. Auf neuen Schnappschüssen turtelt Princess jetzt aber mit ihrem Boyfriend!

Auf Bildern, die jetzt unter anderem Mirror vorliegen, ist Princess auf dem Weg zur Geburtstagsfeier ihres großen Bruders Harvey (21) – und dabei ist sie in Begleitung ihres Freundes: Auf den Pics laufen die beiden Teenies in lässigen Outfits nebeneinander zu einem Auto. Princess strahlt dabei an der Seite ihres Schwarms total happy bis über beide Ohren!

Während Princess also offenbar total glücklich ist, macht die erste Liebe der 15-Jährigen ihrem Vater Peter etwas zu schaffen. "Das mit dem ersten Freund ist so ein Thema... Meine Tochter ist gerade genau an dem Punkt und ich könnte durchdrehen. Dieser Part ist einfach nicht lustig", hatte der Musiker gegenüber The Sun durchblicken lassen.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und ihre Tochter Princess im Februar 2021

Anzeige

Instagram / officialprincess_andre Princess Tiaamii Andre, Tochter von Katie Price und Peter Andre

Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Tochter Princess

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de