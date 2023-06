Alltag mit den Kindern: Vierfach-Mama Blake Lively ist müde!

Blake Lively (35) macht kein Geheimnis daraus, dass ihr Alltag als Mama auch mal anstrengend sein kann! Die US-amerikanische Schauspielerin und ihr Mann Ryan Reynolds (46) durften in der Vergangenheit bereits vier gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen: Nach James, Inez und Betty machte ihr Nesthäkchen Anfang des Jahres das Glück perfekt. Trotzdem kommt die Gossip Girl-Darstellerin offenbar ab und zu an ihre Grenzen: Die Erziehung ihrer vier Kinder macht Blake nämlich wohl ganz schön müde!

Auf ihrem Instagram-Profil meldet sich Blake jetzt zu Wort, um ihre Fans über ihre neuen Produkte zu informieren – und dabei gewährt sie auch einen Einblick in ihr Leben als Vierfach-Mutter. Sie stellt ihrer Community alkoholhaltige Dosengetränke vor. "Das sind Rezepte, die ich für meine Liebsten jahrelang gemacht habe. Aber mittlerweile habe ich vier Kinder und bin einfach müde. Also gibt es die jetzt in Dosen", erklärt die 35-Jährige.

Trotz der vielen Aufgaben im Privatleben gibt Blake auch beruflich weiterhin alles! Die gebürtige Kalifornierin steht nämlich gerade wieder für ihren ersten Film nach der Geburt vor der Kamera. Im Mai wurde die Schauspielerin von Paparazzi beim Dreh des Projekts "It Ends With Us" in New York City fotografiert.

Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Mai 2022

Anzeige

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Anzeige

T. JACKSON / BACKGRID Blake Lively und Justin Baldoni am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de