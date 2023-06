Madonnas Familie darf vor ihr nicht über Tournee sprechen

Sie muss immer noch geschont werden! Madonna (64) gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Am Samstag wurde die Musikerin allerdings in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie bewusstlos aufgefunden wurde. Grund für den Klinikaufenthalt soll eine schwere bakterielle Infektion gewesen sein. Inzwischen ist Madonna wieder wach und erholt sich von den Strapazen. Dabei befindet sie sich im Kreise ihrer liebsten Verwandten.

Freunde und Familie versammeln sich zur Unterstützung der 64-Jährigen – darunter auch ihre Tochter Lourdes Leon (26). Doch es gab eine Regel: Sie wurden strengstens davor gewarnt, über die Celebration-Tournee oder alles, was mit der Arbeit zu tun hat, zu sprechen, damit Madonna sich ausruhen kann. "Alles, einschließlich der Tournee, wird im Moment in den Hintergrund gestellt und niemand darf in ihrer Gegenwart auch nur über die Arbeit sprechen, weil sie sonst durchdreht", verriet ein Verwandter Mirror. "Sie wird ihre Karriere und ihren Ruhm vor ihre Gesundheit stellen, bis zu dem Tag, an dem sie tot ist."

Die Quelle aus der Familie fügte hinzu, dass die schockierende Wendung der Ereignisse ein Weckruf für die "Invincible"-Sängerin sein wird. Madonna halte sich für "unbesiegbar" und habe sich bei ihren Proben immer extrem angestrengt.

Getty Images Madonna, Mai 2013

Getty Images Madonna, Sängerin

Getty Images Madonna, Sängerin

