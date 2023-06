Nach Madonnas Kollaps: Dolly Parton findet Touren belastend

Dolly Parton (77) hat eine klare Meinung. Die Sängerin ist schon seit Jahrzehnten kaum mehr aus der Musikszene wegzudenken. Noch immer produziert die "Jolene"-Interpretin Musik, doch auf große Tourneen geht sie nicht mehr. Anders als Madonna (64), die gerade für ihre große Konzertreise probt und dabei einen Zusammenbruch erlitten hat. Jetzt erklärt Dolly nach Madonnas Kollaps, warum sie nicht mehr allzu viel tourt.

Gegenüber Mail Online gibt die 77-Jährige zu, dass das Leben auf Tour ziemlich hart sei. "Es war schon immer anstrengend. Der Grund, warum ich jetzt nicht mehr auf Tour gehe, ist, dass ich nicht so weit weg von zu Hause sein möchte. Wir werden älter und ich habe eine Menge Dinge zu tun", führt Dolly in Bezug auf Madonnas Krankenhausaufenthalt aus.

Am Samstag wurde die Queen of Pop in ein Krankenhaus gebracht, da sie bewusstlos aufgefunden worden war. Später wurde bei Madonna dann eine schwere bakterielle Infektion festgestellt. Die vergangenen Wochen sollen für sie ziemlich anstrengend gewesen sein: Unter anderem habe die 64-Jährige zwölf Stunden am Tag für ihre Tour geprobt!

Instagram / madonna Madonna im September 2022

Getty Images Dolly Parton im November 2022

Instagram / madonna Madonna, Sängerin

