Nach schwerer Infektion: Madonna geht es wohl nicht besser

Es ist wohl noch keine Genesung in Sicht! Seit vergangenem Samstag sind die Familie und Fans von Madonna (64) in großer Sorge. Der Grund: Nachdem die Sängerin bewusstlos aufgefunden worden war, musste sie aufgrund eines bakteriellen Infekts ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort wurde die Musikerin auf der Intensivstation behandelt. Gestern durfte die "Like A Virgin"-Interpretin die Klinik wieder verlassen. Dennoch soll Madonna gesundheitlich immer noch sehr angeschlagen sein!

Mehrere Insider berichten jetzt gegenüber TMZ, dass Madonna unkontrolliert erbreche, seitdem sie nach ihrem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Die Infektion mache ihrem Körper immer noch zu schaffen. Auch sei die 64-Jährige seit der plötzlichen Bewusstlosigkeit zu schwach, um ihr Bett zu verlassen.

Madonnas langjähriger Manager Guy Oseary deutete bereits an, dass ihre kommende Tournee verschoben wird – ihr erstes Konzert war für den 15. Juli geplant. Eine Quelle erklärte gegenüber dem Newsportal, dass wohl noch keine endgültige Entscheidung von ihrem Manager getroffen wurde. Obwohl Madonna die Tournee wie geplant fortsetzen wolle, raten ihr nahestehende Personen nun davon ab – sie solle lieber auf den Pauseknopf drücken und ihrem Körper eine Erholung gönnen.

Instagram / madonna Madonna beim Proben für ihre Tour

Getty Images Madonna, Sängerin

Instagram Madonna, Sängerin im Juni 2023

