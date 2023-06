Nach Selena-Drama: Justin Bieber und seine Hailey turteln

Justin Bieber (29) und seine Frau Hailey (26) sind ein Herz und eine Seele! Hinter dem Paar liegen aufwühlende Monate: Angeblich machte sich das Model im Netz über Selena Gomez (30), die Ex ihres Gattin, lustig. Das Ganze führte so weit, dass Hailey Selena kontaktierte, da sie immer wieder Hate-Nachrichten und sogar Morddrohungen bekommen haben soll. Doch diese schwere Zeit scheinen die Turteltauben nun hinter sich lassen zu können: Hand in Hand schlenderten Justin und Hailey nun durch die Straßen!

Das zeigen die Bilder, die unter anderem Just Jared vorliegen: Gemeinsam genossen der 29-Jährige und seine Liebste ein Abendessen in einem beliebten Restaurant in Santa Monica. Danach spazierten sie händchenhaltend durch die Straßen von Kalifornien. Für ihre kleine Datenight trug der Sänger eine helle Jeans, die er mit einem grauen Hoodie kombinierte, während sich Hailey für ein graues Oberteil und einen schwarzen Minirock entschied.

Wie glücklich die beiden miteinander sind, machten Justin und Hailey erst kürzlich auf TikTok deutlich: Während die Beauty in dem Clip Zimtschnecken bäckt, steht ihr Liebster plötzlich neben ihr und drückt ihr einen liebevollen Kuss in den Nacken. Hailey grinst daraufhin glücklich in die Kamera.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juni 2023

Getty Images Justin und Hailey Bieber, Grammys 2022

Thecelebrityfinder/MEGA Justin Bieber mit Sternchen-Sticker im Gesicht im November 2022

