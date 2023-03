"Geldprobleme": Zieht Max Kruse bald ins Dschungelcamp?

Startet Max Kruse (34) bald eine Karriere abseits des Platzes und im TV? Eigentlich stand der Kicker beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Im September 2022 wurde er allerdings vom neuen Trainer Niko Kovač (51) aufgrund von mangelndem Fokus und Engagement dauerhaft aus dem Team gestrichen. Bis jetzt hat Max keinen neuen Klub gefunden. Strebt er nun etwa eine Karriere als TV-Star an?

In der TV-Sendung "Doppelpass" wurde der Fußball-Profi gefragt, ob er sich eine Teilnahme am Dschungelcamp vorstellen könne. Der 34-Jährige verneinte dies zunächst, konnte sich einen Zusatz aber nicht verkneifen: "Wenn ihr mich im Dschungelcamp seht, dann habe ich Geldprobleme." Prinzipiell stehe er einer Teilnahme an anderen TV-Formaten aber offen gegenüber. So würde er beispielsweise Promi Big Brother nicht ausschließen wollen, fügte Max hinzu.

Aktuell ist der Profi auf Vereinssuche. Gerne würde er in die Bundesliga zurückkehren. "Wenn ich irgendwann noch einmal die Chance hätte, in der Bundesliga zu spielen, dann würde ich das machen. Weil das immer mein Traum war", sagte Max. Wahrscheinlicher sei aber ein Wechsel ins Ausland, speziell in die Major League Soccer in den USA und Kanada. Das sei "interessant", erklärte der Kicker.

