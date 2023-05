Tanja Szewczenko wandert mit ihrer Familie nach Dubai aus!

Tanja Szewczenko (45) wagt den großen Sprung. Die einstige Alles was zählt-Darstellerin und ihr Partner Norman Jeschke (44) gehen schon seit über einem Jahrzehnt gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2011 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern, denn ihre Tochter Jona erblickte das Licht der Welt. Zehn Jahre später folgte die Geburt ihrer eineiigen Zwillinge. Gemeinsam mit ihrer Familie will Tanja jetzt nach Dubai ziehen.

Bisher lebten die einstige Eiskunstläuferin und ihre Liebsten in Köln – doch dort will die Familie Szewczenko wohl nicht länger bleiben. "Und zwar werden wir umziehen", eröffnete die Beauty ihre großen Pläne in einem YouTube-Video und merkte an: "Wir ziehen nicht nur innerhalb Deutschlands um […]. Für uns geht es nach Dubai", lüftete die dreifache Mama dann das Geheimnis. Vor allem nach der Geburt der Zwillinge hatte ihr und Normans Wunsch nach Veränderung Form angenommen, weshalb sie Schritt für Schritt alles in die Wege geleitet haben.

Aber warum gerade nach Dubai? Das Paar habe vor allem nach einem Ort gesucht, wo sie sich beruflich ausleben, weiterentwickeln und auch mit ihren Kindern mehr Zeit verbringen können. Eigentlich habe Florida ganz oben auf ihrer Liste gestanden, allerdings hätten sie dort karrieretechnisch Abstriche machen müssen. Deshalb haben sie sich letztendlich für die Stadt in der Vereinigten Arabischen Emirate entschieden. "Da ist ein riesiges Potenzial an Dingen, die man dort machen kann, die man sich einfach jetzt aufbauen kann", nannte Norman als einen ihrer Entscheidungsgründe.

Instagram / tanjaszweczenko Tanja Szewczenko in Dubai im April 2023

Instagram / tanjaszweczenko Tanja und Norman Szewczenko mit ihren Kindern Leo, Luis und Jona

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und ihr Mann im Februar 2023

