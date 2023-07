Neuer Superman: Kann er Henry Cavill das Wasser reichen?

Ist er die passende Neu-Besetzung? Henry Cavill (40) ergatterte vor über zehn Jahren eine der begehrtesten Rollen im Superheldenkosmos überhaupt: Der Brite schlüpfte mehrmals in das rot-blaue Kostüm von Superman und überzeugte die Fans mit seiner Performance. Doch dann der Schock: Die Figur wird von nun an von dem US-Amerikaner David Corenswet (29) gespielt. Aber wer passt besser in die Superman-Rolle?

Auf Twitter scheiden sich die Geister. Während einige meinen, es gäbe keinen würdigen Ersatz für Henry, sind andere wiederum schlichtweg begeistert von David. "Das ist wirklich die beste Besetzung für diese Generation", betont ein Fan. Auch die Ähnlichkeit der beiden Schauspieler bleibt nicht unentdeckt. Sogar David selbst kann es nicht leugnen.

"Mir ist das aufgefallen, bevor ich es im Internet gelesen habe", scherzt der Hottie im Interview mit Entertainment Weekly. Tatsächlich hegte der 29-Jährige schon lange den Traum, Clark Kent zu spielen. Im Jahr 2019 offenbarte David bereits, dass eines seiner schauspielerischen Ziele sei, Superman zu verkörpern. Aber was meint ihr: Ist David ein würdiger Ersatz für Henry? Stimmt ab!

Anzeige

ActionPress Henry Cavill als Superman in "Batman vs. Superman: Dawn of Justice"

Anzeige

Getty Images David Corenswet im September 2022

Anzeige

Getty Images David Corenswet im Jahr 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de