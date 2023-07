Ehekrise bei den Pochers: Olli verteilt kräftigen Seitenhieb

Ob seiner Frau das gefallen wird? Amira (30) und Oliver Pocher (45) sind seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Lange Zeit galten sie als Traumpaar, doch seit einigen Tagen halten sich die Gerüchte, dass der Komiker und seine Frau mitten in einer Ehekrise stecken. Das Paar bestätigte auch bereits die Spekulationen. Jetzt versetzt Olli seiner Amira einen ganz schönen Seitenhieb.

In der Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show Denn sie wissen nicht, was passiert wurde der Comedian von Thomas gefragt, ob er Überraschungsgast oder zu Hause rausgeworfen worden sei. Darauf antwortete er ungewohnt ernst: "Ich bin noch nicht rausgeflogen, aber ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein." Dann sagte er noch: "Ich komme wieder. Ich habe Zeit heute." Einen entspannten Abend mit seiner Frau wird er wohl nicht geplant haben.

Zuletzt hatte sich Olli noch zuversichtlich gezeigt. "Das gehört in einer ganz normalen Beziehung mit dazu. Und dann ist es halt interessant, was daraus wird", sagte er im gemeinsamen Podcast mit Amira über die Streitigkeiten in ihrer Ehe.

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Getty Images Amira Pocher und Oliver Pocher in Köln, 2019

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Denkt ihr, Olli könnte mit dieser Aussage den Bogen überspannt haben? Ja, kann gut sein... Nee, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



