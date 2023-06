"Sehen toll aus": Iris Klein hat neue Brüste schon gesehen

Bei Iris Klein (56) ist wohl alles glattgelaufen! Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) scheint inzwischen dem Beautywahn verfallen zu sein. Nach der Trennung von Noch-Ehemann Peter Klein (56) hatte sie sich bereits die Lippen aufspritzen lassen, doch dabei sollte es nicht bleiben. Sie kündigte eine "Renovierung" an – und wollte sich auch die Brüste vergrößern lassen. Gestern war es so weit – und mit dem Ergebnis scheint Iris total zufrieden zu sein!

"Die Brüste sehen toll aus, die Brustwarzen sind durchblutet, […] da bin ich so happy!", freut sich die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Sie habe sie schon gesehen und alles sähe so aus, wie sie es sich gewünscht habe. "Mir geht es so weit ganz gut, die Schmerzen sind noch erträglich. Ich fühle mich nur, als hätte sich ein Elefant auf meine Brust gesetzt", witzel Iris.

Bereits gestern meldete sich die 56-Jährige mit einem Update nach der Operation. "Es ist vollbracht: 550 pro Seite sind drin und ich bin gespannt, wie das Ergebnis wird", berichtet sie ihren Fans bei Instagram. Die Schmerzen seien auch erträglich. "Ich habe gerade noch ein bisschen Narkosemittel und Schmerzmittel drin", erzählte sie weiter.

Iris Klein

Iris Klein, Juni 2023

Iris Klein im Mai 2023

