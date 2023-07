Technischer Fehler: Taylor Swift sprintet von der Bühne

Das war so nicht geplant! Derzeit ist Taylor Swift (33) auf großer Tour und reist durch ganz Amerika. Auf den Konzerten macht die Sängerin eine kleine Zeitreise durch ihre Alben und liefert über drei Stunden eine krasse Bühnenshow – inklusive zahlreicher Outfitwechsel. Die Auftritte sind streng durchgetaktet. Doch während eines Konzerts in Cincinnati kommt es dabei jetzt zu einer lustigen Panne!

Auf TikTok geht gerade ein Video viral, dass die "All Too Well"-Interpretin bei ihrem Konzert am Freitag zeigt. Zwischen zwei Songs will Taylor eigentlich einen galanten Abgang durch ein bewegliches Bühnenteil machen und unter die Stage verschwinden – doch es gibt offenbar einen technischen Fehler. Verwirrt stampft sie mehrmals auf den Boden, doch die Luke öffnet sich einfach nicht. Daraufhin nimmt Taylor ihre Beine in die Hand und sprintet an den Tänzern vorbei von der Bühne!

Dieser Clip begeistert das Netz derzeit ziemlich. "Ich liebe es, wie sie erst stolziert und dann merkt, dass sie sprinten muss", kommentiert etwa ein Fan. Ein anderer schreibt belustigt: "Das wird immer lustiger, je öfter man es sieht!"

