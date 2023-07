"War alles Müll": Michelle rechnet mit ihren Ex-Partnern ab

Sie hat einiges zu sagen! Michelle (51) hatte in der Vergangenheit eher weniger Glück mit den Männern gehabt. Nach gescheiterten Beziehungen zu Karsten Walter (30) oder Matthias Reim (65) ist die Schlagersängerin jetzt aber total glücklich! Vor wenigen Tagen machte sie ihre neue Beziehung zu dem 25 Jahre jüngeren Eric Philippi offiziell. Und durch ihn kommt Michelle offenbar zu einer Erkenntnis – und rechnet mit ihren Verflossenen ab!

"Ich habe schon sehr oft gesagt, dass ich jemanden liebe. Aber erst jetzt, als ich dieses Gefühl das allererste Mal habe, weiß ich, dass das alles Müll war", gibt sie in einem Interview mit RTL zu. Sie wisse nicht, wie sie es anders beschreiben soll. "Deswegen war es mir auch so wichtig, dass ich ihm […] und der ganzen Liebe nicht das Gefühl gebe, dass es irgendwie das ist, was es sonst war", erklärt Michelle weiter. Jetzt sei es einfach etwas ganz anderes.

Und das machte sie schon vor wenigen Tagen deutlich. "Mit Eric lebe ich eine Liebe, die ich bisher nicht kannte. Für mich gibt es bei ihm kein richtig oder falsch. Ich kann sagen, Eric ist die Liebe meines Lebens", schwärmte die 51-Jährige gegenüber Bild. Von dem großen Altersunterschied merke sie nichts. "Ich sehe in Eric nicht diesen jungen Mann von 26 Jahren, den ich liebe", berichtet sie. Es sei seine Seele, die sie liebe. "Es ist völlig unwichtig, ob diese Seele 26 oder 86 ist", macht Michelle deutlich.

