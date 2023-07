Xenia Prinzessin von Sachsen tat vieles nur für die Show

Ehrliches Geständnis von Xenia Prinzessin von Sachsen (36)! Die Reality-TV-Bekanntheit war bereits in TV-Sendungen wie dem Sommerhaus der Stars oder bei Kampf der Realitystars zu sehen. Aktuell flimmert sie bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben über die Bildschirme und macht während der Dreharbeiten ein ehrliches Geständnis gegenüber Promiflash: Xenia tat viele Dinge nicht aus Überzeugung, sondern nur für die Show.

"Eigentlich habe ich erst angefangen, wirklich ich selbst zu sein bei 'Swipe Match Love', bei meinem letzten Format", gibt die Prinzessin im Promiflash-Interview zu. Sie habe in der Vergangenheit immer wieder versucht, sich selbst zu finden. So würde sie heute nicht mehr wie damals im Sommerhaus einen Autoreifen in 20 Metern Höhe wechseln und danach in die Tiefe springen. "Ich habe immer gesagt, ich mache das für die Show, für das Geld, aber ich möchte damit aufhören, Dinge zu tun, die ich nicht auch für mich privat machen möchte", erzählt Xenia.

Außerdem wolle sie sich lieber auf ihre Gesundheit konzentrieren, da es ihr in den vergangenen Jahren oft schlecht ging. Sie sprach von "schubartigen Zuständen", die auf Multiple Sklerose hindeuten, doch von den Ärzten bekam sie noch keine genaue Diagnose.

Anzeige

Splash News ; ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Anzeige

Eating with my Ex, Joyn Prinzessin Xenia von Sachsen bei "Eating with my Ex"

Anzeige

Instagram / princess_xenia_of_saxony Xenia Prinzessin von Sachsen

Anzeige

Denkt ihr, Xenia macht wirklich nur noch die Shows, die zu ihr passen? Ich denke schon. Na ja, wenn sie genug Geld bekommt... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de