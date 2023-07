Darum ist schottische Krönung für König Charles so emotional

Dieser Tag wird für König Charles III. (74) ganz besonders. Anfang Mai wurde der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) offiziell zum Oberhaupt des britischen Königshauses ernannt: In einer fulminanten und traditionellen Zeremonie bestieg der zweifache Vater den Thron. Doch damit nicht genug: Diese Woche wird der 74-Jährige in Schottland ein zweites Mal gekrönt – und das wird für Charles so richtig emotional!

Mit dem nördlichsten Land Großbritanniens verbindet der Mann von Königin Camilla (75) zahlreiche emotionale Erinnerungen. Mit seiner Familie hatte er dort idyllische Urlaube auf Schloss Balmoral verbracht. Doch auf eben jenem Anwesen erlebte Charles auch einige Tiefpunkte seines Lebens: 1997 erfuhr er dort von dem Tod seiner Ex Prinzessin Diana (✝36) – 2022 starb seine Mutter Elizabeth in der Sommerresidenz.

Ob Charles bei der Krönung am 5. Juli wohl ein Tränchen entgleiten wird? Der Monarch ist dafür bekannt, seinen Emotionen freien Lauf zu lassen – das hatte sich schon beim Trooping the Colour im Juni gezeigt. Dort hatte Charles sich ganz gerührt gezeigt, als die Parade erstmals zu seinen Ehren abgehalten worden war.

