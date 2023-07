Mädels-Ausflug: Khloé und Kim Kardashian mit Kids unterwegs

Sie genießen die Zeit mit ihren Mädchen! Kim (42) und Khloé Kardashian (39) sind nicht nur durch ihre Reality-Show The Kardashians, sondern auch als Unternehmerinnen voll eingespannt. Trotzdem nehmen sich die zwei Berühmtheiten stets genug Zeit für ihre Familien. So unternahmen sie am Wochenende einen Girls-Trip: Gemeinsam mit ihren Töchtern Chicago (5) und True (5) sowie ihren Nichten Stormi (5) und Dream (6) besuchten die beiden ein Barbie-Event!

Via Instagram lässt Kim ihre Fans nun an dem Ausflug teilhaben und postet einige Schnappschüsse. "Barbie-Girls in einer Barbie-Welt", schreibt die 42-Jährige unter die Aufnahmen, die sie und die Kids in der Ausstellung zum gleichnamigen Film zeigen. Passend zum Anlass tragen alle sechs Outfits mit pinken Akzenten: Khloé strahlte dabei in einem engen, grellen Ganzkörperanzug mit Overknees, ihre Schwester entschied sich für einen schwarzen Look mit ähnlichen Stiefeln.

Kims älteste Tochter North West (10) war bei dem Trip zwar nicht dabei – die Zehnjährige wäre bei dem Event aber sicherlich auch auf ihre Kosten gekommen: Denn sie liebt die Farbe Pink! Vor wenigen Wochen wurde ihr Geburtstag mit einer riesigen Feier begangen, bei der Pyjamas, Schuhe, Luftballons und Deko in Rosatönen gehalten waren.

Instagram / kimkardashian True Thompson, Chicago West, Stormi Webster und Dream Kardashian im Juli 2023

Instagram / kimkardashian True Thompson, Dream Kardashian, Stormi Webster und Chicago West im Juli 2023

APEX / MEGA North West, Juli 2023

