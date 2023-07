Endlich fertig! Iris Klein präsentiert stolz ihr Bauchtattoo

Iris Klein (56) ist zufrieden mit dem Ergebnis. Die Mama von Daniela Katzenberger (36) hat im Mai damit begonnen, sich ein großes Tattoo auf den Unterbauch stechen zu lassen. Doch das Bild der ägyptischen Göttin Isis konnte nicht in einer Session fertiggestellt werden: Wegen zu starker Schmerzen musste sie das Ganze abbrechen. Nach dem dritten Termin beim Tätowierer kann Iris nun aber stolz sagen, dass ihr Bauchtattoo endlich fertig ist!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 56-Jährige nach dem Tätowieren bei ihren Fans und teilt stolz mit: "Ich hab's ausgehalten und es ist wunderschön geworden […]. Nach der dritten Sitzung ist es dann doch endlich fertig." Um das zu verdeutlichen, hält sie ihr neues Kunstwerk in die Kamera: Auf ihrem kompletten Unterbauch prangt nun die ägyptische Göttin Isis, die für Geburt, Wiedergeburt und Magie steht. "Jetzt kommen noch ganz viele weitere ägyptische Symbole an meinem Körper, weil ich fühle mich da einfach hingezogen", kündigt sie an.

Das ist aber nicht das Einzige, was Iris in letzter Zeit an ihrem Körper hat machen lassen. Denn die Mama von Jenny Frankhauser (30) hatte sich Ende Juni die Brüste vergrößern lassen. Da sie momentan aber noch einen Kompressions-BH tragen muss, kann die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin noch nicht genau sagen, wie sie mit ihrer neuen Oberweite zurechtkommt.

Instagram / iris_klein_mama Iris Kleins Tattoo

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Februar 2022

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

