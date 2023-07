Herrlich normal: Eva Longoria und José turteln beim Shoppen

Sie sind wohl noch so verliebt wie an Tag eins! Eva Longoria (48) und ihr Liebster José Bastón sind seit 2016 verheiratet. Zwei Jahre nach ihrer Trauung begrüßten die Desperate Housewives-Darstellerin und ihr Mann ihr erstes gemeinsames Kind, einen Sohn namens Santiago Enrique (5) auf der Welt. In der Öffentlichkeit lassen sich die beiden nur selten blicken – nun wurden Eva und José aber ganz innig beim Einkaufen abgelichtet!

Paparazzi fotografierten die 48-Jährige und den Produzenten, als sie in der spanischen Stadt Marbella für ihr dort neu erworbenes Haus einkauften. Ganz lässig gekleidet und komplett ungeschminkt suchten sich die Schauspielerin und ihr Mann Möbel sowie Deko aus und trugen sie anschließend in ihr Auto. Aber auch für Zuneigungen war Zeit: In einem Laden gab José seiner Eva einen innigen Kuss und legte ihr dabei liebevoll die Hand an den Hals.

So wie es aussieht, könnten die beiden wohl nicht glücklicher sein. Wie sehr sie ihren José liebt, hatte Eva vor einigen Wochen auch in einem niedlichen Geburtstags-Post auf Instagram zum Ausdruck gebracht: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den besten Vater, Familienmensch und Ehemann, den man sich wünschen kann."

MEGA Eva Longoria in Marbella im Juli 2023

MEGA José Bastón in Marbella im Juli 2023

Instagram / evalongoria Eva Longoria und José Bastón mit ihrem Sohn Santiago

