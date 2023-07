Kurz nach Geburt: Montana Brown zeigt ihren After-Baby-Body!

Montana Brown schwebt im absoluten Baby-Glück! Die britische Love Island-Bekanntheit und ihr Verlobter Marc O'Connor hatten im Dezember 2022 überglücklich verkündet, dass sie bald Eltern werden. Vor rund zwei Wochen war es dann so weit: Ihr Sohn Jude Isaiah erblickte das Licht der Welt. Darauf, was ihr Körper während und nach der Entbindung geleistet hat, ist die Neu-Mama mächtig stolz – das zeigt sie ihren Fans nun mit einem Schnappschuss ihres Bodys!

Auf Instagram lässt die Influencerin ihre Follower an den ersten Tagen mit ihrem Neugeborenen teilhaben. Neben Aufnahmen ihres Söhnchens und ihres Partners teilt sie auch intimere Einblicke: So posiert sie auf einem Foto nur in Unterwäsche und präsentiert stolz ihren Körper nach der Geburt. Ein weiteres zeigt Montana ganz ungefiltert mit Kühlpads auf den Brüsten. "Postpartaler Glam", betitelt sie ihr Posting.

Die Fans des TV-Stars feiern sie total für ihre ehrlichen Einblicke. "Mach weiter so, es ist so wichtig, alle daran zu erinnern, dass es zwar eine wunderschöne Zeit, aber auch anstrengend ist", kommentiert ein Fan beeindruckt. Ein weiterer User meint: "Vielen Dank, dass du darüber berichtest, wie es wirklich ist, ein Neugeborenes zu haben."

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown mit ihrem Sohn Jude

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown im Juli 2023

Instagram / montanarosebrown1 Marc O'Connor mit seinem Sohn Jude

