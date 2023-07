Laut Insider: Jennifer Hudson und Common sind zusammen!

Diese beiden haben also tatsächlich zueinandergefunden! Seit Monaten soll sich in Sachen Liebe bei Jennifer Hudson (41) so einiges getan haben: Die Sängerin wurde häufiger mit dem Rapper Common (51) gesichtet, seitdem wird ihnen eine Romanze nachgesagt. Bei ihren Treffen machten die beiden nämlich einen äußerst vertrauten Eindruck. Nun finden die ganzen Spekulationen ein Ende. Denn Jennifer und Common sind offiziell zusammen!

Dies berichtet Daily Mail – die "If This Isn’t Love"-Interpretin und der Musiker sollen gemeinsamen nach London gereist und dort gemeinsam das Wochenende verbracht haben. "Jennifer und Common haben versucht, ihre Beziehung geheim zu halten", verriet ein Insider. Anschließend bestätigte er die Liebesgerüchte: "Seit Monaten wird darüber spekuliert, ob sie zusammen sind oder nicht, aber die Tatsache, dass sie den ganzen Weg nach London zusammen gereist sind, zeigt, dass sie wirklich zusammen sind."

Die Turteltauben halten sich also bedeckt, aber eine Ausnahme gab es dann doch. Anlässlich Commons 51. Geburtstags widmete Jennifer ihrem Liebsten einen rührenden Post. "Team Jennifer Hudson helft mir, einem der hellsten Lichter, einem Chicagoer und einer Hip-Hop-Legende, dem einzigartigen Common, zum heutigen Geburtstag zu gratulieren!", schrieb sie unter einem Instagram-Bild, das die beiden Arm in Arm zeigte.

RB/Bauergriffin.com / MEGA Jennifer Hudson, 2023

Getty Images Common bei der Oscarverleihung 2018

Getty Images Jennifer Hudson bei den Grammys 2023

