21 Jahre Liebe: Julia Roberts teilt Knutsch-Foto mit Danny!

Diese beiden sind offenbar immer noch mächtig verknallt ineinander! 2000 hatte es zwischen Julia Roberts (55) und Danny Moder (54) gefunkt. Zwei Jahre später waren die Schauspielerin und ihr Liebster vor den Traualtar getreten und hatten sich das Jawort gegeben. Drei Kinder machten das Glück der Eheleute nur noch mehr perfekt. Und auch nach 21 Jahren Ehe schweben Julia und Danny noch wie am ersten Tag auf Wolke sieben. Das beweist ein aktuelles Knutsch-Bild!

Via Instagram teilte die Pretty Woman-Bekanntheit nun einen seltenen Schnappschuss mit ihrem Danny. Die Aufnahme zeigt die beiden ganz verliebt – denn Julia und ihr Göttergatte geben sich einen dicken Schmatzer. Süßes Detail: Das niedliche Foto versah der Hollywoodstar mit dem Hashtag "Wahre Liebe".

Um die Ehe der beiden stand es jedoch offenbar auch mal nicht so gut – hin und wieder sollen nämlich auch Julia und Danny schwere Zeiten als Ehepaar durchlebt haben. Da trifft es sich gut, dass Julia so eng mit George Clooney (62) befreundet ist. Denn er half den zweien. "Es ist guten Freunden wie George zu verdanken, dass sie wieder auf dem richtigen Weg sind", hatte ein Insider Page Six Ende Februar dazu berichtet.

Instagram / juliaroberts Danny Moder und Julia Roberts

Getty Images Julia Roberts und Danny Moder bei den Kennedy Center Honors in Washington D.C. am 04. Dezember 2022

Getty Images Julia Roberts und George Clooney im Oktober 2022

