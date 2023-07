Jay-Zs Mutter Gloria und ihre Partnerin haben geheiratet!

Sie haben sich getraut! 2017 hatte Jay-Z (53) seine Fans mit einer privaten Offenbarung überrascht: Mit seinem Song "Smile" hatte der Rapper preisgegeben, dass seine Mutter Gloria Carter lesbisch ist. Schon seit einiger Zeit geht die US-Amerikanerin nun auch mit ihrer Liebsten Roxanne Wilshire durchs Leben. Und jetzt setzten die beiden ihrer Liebe auch die Krone auf: Gloria und Roxanne haben sich das Jawort gegeben!

Die Trauung des glücklichen Paares fand am Sonntagabend im New Yorker Stadtteil Tribeca statt. Auf Fotos, die TMZ vorliegen, sind auch die Hochzeitsoutfits der beiden zu sehen: Gloria strahlte in einem weißen Anzug mit einem verzierten Jackett, ihre Liebste wählte ein elegantes Kleid mit weiß-silbernen Verzierungen. Bei der Feier waren neben Jay-Z und seiner Frau Beyoncé (41) auch weitere Stars dabei: Unter anderem Kelly Rowland (42), Tyler Perry (53) sowie Corey Camble waren eingeladen.

Für Jay-Z war das Coming-out seiner Mama Gloria damals ein besonders emotionaler Moment gewesen. "Ich habe wirklich richtig geweint. Ich habe geweint, weil ich mich so gefreut habe, dass sie endlich frei ist", hatte er im Interview mit David Letterman (76) in der Netflix-Show "My Next Guest Needs No Introduction" vor einigen Jahren verraten.

