Cheyenne wird 23: Natascha Ochsenknecht teilt süßes Babypic

Natascha Ochsenknecht (58) gratuliert mit einer süßen Erinnerung. Das ehemalige Model ist stolze Mama von drei Kindern. Ihre Tochter Cheyenne (23) machte sie mit Töchterchen Mavie als Erste zur Oma. Mit ihrem Mann Nino Sifkovits hat sie aber mittlerweile schon ein zweites Kind bekommen. Heute feiert Cheyenne ihren 23. Geburtstag – und Mama Natascha erinnert sich liebevoll an die Babyzeit ihrer Tochter zurück.

Bei Instagram teilt Natascha ein knuffiges Babyfoto von Cheyenne. Mit wilden Haaren und tief schlummernd ist die heute 23-Jährige kaum wiederzuerkennen. "Ich wünsche dir nur das Allerbeste und dass du so bleibst, wie du bist – ok fast", scherzt die stolze Mama. Sie sei stolz auf das, was Cheyenne in ihrem Leben bisher leisten konnte – davon können sich "einige Lästerschwestern eine Scheibe abschneiden", so die 58-Jährige. Für sie sei ihr jüngster Spross außerdem eine großartige Mutter.

Cheyenne reagierte bisher noch nicht auf die niedliche Erinnerung ihrer Mutter. Dafür verbringt sie ihren Geburtstag auf der spanischen Insel Ibiza und nahm ihre Fans dorthin mit. In ihrem Ferienhaus teilte sie bereits ein heißes Selfie. Darauf posiert sie nur mit einem knappen Bikini-Höschen und einem Netzoberteil bekleidet an der Treppe. Ihre Fans waren begeistert: "Zwei Kinder und so ein Body?! Wie machst du das?"

Instagram / nataschaochsenknecht Cheyenne Ochsenknecht als Baby

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha und Cheyenne Ochsenknecht

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Juli 2023

