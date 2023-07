Jessie J teilt süßes Babybild: Erkennt ihr den XXL-Teddy?

Eingefleischte Fans dürften sich erinnern! Die Sängerin Jessie J (35) könnte momentan wohl nicht glücklicher sein. Ihr langersehnter Kinderwunsch ist in Erfüllung gegangen – mit ihrem Partner Chanan Colman hat sie einen Sohn namens Sky bekommen. Seitdem teilt sie zahlreiche niedliche Schnappschüsse ihres Babys – so auch jetzt: Der kleine Mann liegt auf einem XXL-Teddy, der dem ein oder anderen bekannt vorkommen könnte...

Via Instagram postete die Britin das besagte Foto. Das riesige Kuscheltier mit nur einem Auge ist tatsächlich aus Jessie J's erstem Musikvideo von ihrem Hit "Price Tag"! "Ich habe den Bären von meinem Video 13 Jahre lang genau für diesen Moment aufgehoben. Ich habe geheult, als ich das Bild gemacht habe", schrieb die Musikerin dazu. Doch nicht nur sie, sondern auch Söhnchen Sky scheint sich sehr zu freuen, dass seine Mama das Plüschtier behalten hat.

Denn das Baby lächelt total zufrieden in die Kamera. "Unbezahlbar", scherzt ein Follower in den Kommentaren und spielt somit auch auf den Songtitel "Price Tag" an. "Mein Herz schmilzt dahin, wenn ich das sehe. Dein Traum ist wahr geworden", schwärmt ein anderer.

Instagram / jessiej Jessie J's Baby, Juli 2023

Getty Images Jessie J im Jahr 2010

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Sohn

