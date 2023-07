So feierte Demi Moore den amerikanischen Unabhängigkeitstag!

Wie verbrachte sie den 4. Juli? Demi Moore (60) machte sich in den Neunzigern durch Filme wie "Striptease" und "Die Akte Jane" weltweit einen Namen. Sie wuchs in der Stadt Roswell in New Mexico auf. Nach der Heirat mit ihrem damaligen Mann Freddy Moore (✝72) zog es die Darstellerin zum ersten Mal nach Hollywood. Anlässlich des Unabhängigkeitstages am 4. Juli teilte Demi jetzt neue Schnappschüsse von sich!

Am Dienstag teilte die 60-Jährige eine Reihe von unterhaltsamen Schnappschüssen auf Instagram. Demi zelebrierte den Feiertag an einem Fluss in der Nähe ihres Grundstücks in Idaho. Auf den Bildern posiert die Brünette im heißen Bikini und knuddelt dabei mit ihrem geliebten Hündchen Pilaf. "Frohen Unabhängigkeitstag. Vergesst eure Sonnencreme nicht", ließ sie ihre Follower unter dem Beitrag wissen. In einem neuen Video sieht man die Schauspielerin zudem hüpfend und freudestrahlend auf einer Wassermatte.

Demis Fans sind von den neuen Bildern und ihrer positiven Ausstrahlung offensichtlich begeistert. "Es macht Spaß, dich wie ein kleines Mädchen auf der Matte springen zu sehen – es zeigt deine Freude und deinen Esprit", schrieb einer von ihnen in der Kommentarspalte. Ein zweiter schrieb: "Du siehst wie immer toll aus!"

Instagram / demimoore Demi Moore im Juni 2023

Instagram / demimoore Demi Moore im Juni 2023

Instagram / demimoore Schauspielerin Demi Moore im August 2022

