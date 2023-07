Kanye Wests antisemitische Aussagen: Kim fühlt sich schlecht

Die Sache lässt Kim Kardashian (42) auch nicht kalt. Die Reality-TV-Bekanntheit ging viele Jahre gemeinsam mit Kanye West (46) durchs Leben, bis sie schließlich 2021 die Scheidung einreichte. Gerade in den vergangenen Monaten machte sich der Rapper wieder viele Feinde, indem er sich unter anderem antisemitisch äußerte. Daraufhin verlor er viele Werbepartner. Und auch Kim hat Kanyes Verhalten ziemlich zugesetzt.

In der neuesten Folge von The Kardashians spricht die Vierfachmama mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (39), als sie sich gerade mitten in Kanyes Shitstorm befunden hat. "Ich empfinde so viel Mitleid für ihn. Ich weiß nicht einmal, ob er sich selbst deswegen schlecht fühlt. Ich weiß gar nicht, ob er weiß, wie das geht. Aber ich fühle mich so schlecht", gibt Kim dabei unter Tränen zu. Sie erkenne ihren Ex-Mann gar nicht wieder und glaube auch nicht, dass er sich seiner Taten bewusst ist.

In der Zeit hatte Kim selbst keinen Kontakt zu Kanye – sie fürchtete, dass er auch auf sie losgehen könnte. Während des Antisemitismus-Vorwurfes postete sie jedoch auf Social Media einen Beitrag zur Unterstützung der jüdischen Gemeinde. Daraufhin machte sie sich aber Vorwürfe, weil Kanye wichtige Partner verloren hatte: "Die Leute haben ihn heute fallen lassen und ich frage mich: Ist es meine Schuld, weil ich das gepostet habe?" Ihre Schwester versicherte ihr aber, dass es nichts mit ihr zu tun habe.

Kanye West, Rapper

Kim Kardashian mit Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2016

Kanye West, US-Rapper und Unternehmer

