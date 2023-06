Antisemitische Aussagen: Neue Vorwürfe gegen Kanye West!

Kanye West (46) sorgt erneut für negative Schlagzeilen! Bereits in den vergangenen Monaten hatte der Rapper immer wieder wegen antisemitischer Aussagen und Belästigungsvorwürfen von sich reden gemacht. Unter den Schlagzeilen litten vor allem seine Ex-Frau Kim Kardashian (42) und ihre gemeinsamen Kids. Nun sorgt der vierfache Vater erneut für Aufsehen: Kanye wird zum wiederholten Mal vorgeworfen, sich antisemitisch geäußert zu haben!

In dem Dokumentarfilm "In Troube with KanYe" erhebt ein ehemaliger Geschäftspartner des 46-Jährigen schwere Vorwürfe. So beschuldigt Alex Klein Kanye, sich antisemitisch geäußert zu haben, nachdem er die Zusammenarbeit mit dem Rapper beendet hatte. "Kanye war sehr wütend, er sagte: 'Ich möchte dich schlagen' und 'Du bist genau wie die anderen Juden'. Er genoss es fast, wie beleidigend er sein konnte, und benutzte diese Ausdrücke in der Hoffnung, mich zu verletzen", erinnert sich der einstige Geschäftspartner zurück.

Alex Klein verrät des Weiteren, dass sich der Musiker nicht habe ins Gewissen reden lassen. "[Kanye] hat versucht, mich als Rassisten zu bezeichnen, als ich ihm sanft gesagt habe, dass es nicht gut für ihn oder Stem ist, eine ganze Rasse von Menschen anzugreifen", plaudert der Unternehmer im Rahmen der Dokumentation aus.

