Nach Tod ihrer Tochter: Lauren Goodger möchte weiteres Kind

Lauren Goodger (36) musste durch eine schwere Zeit gehen. Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit hatte im Juli 2022 ihre zweite Tochter namens Lorena auf der Welt begrüßt. Doch nur zwei Tage danach verstarb die Kleine, nachdem es Komplikationen bei ihrer Geburt gegeben hatte. Nach ihrem tragischen Verlust hat die Britin ihre Familienwünsche aber noch nicht aufgegeben: Lauren sehnt sich nach weiterem Nachwuchs – und nach einem Mann!

Im Interview mit new! magazine spricht die 36-Jährige über ihre Wünsche. "Ich möchte in einer glücklichen, liebevollen Beziehung leben – das habe ich verdient. Ich möchte ein weiteres Baby, ich möchte verliebt sein, ich möchte wieder glücklich sein", meint sie ganz emotional. Dass sie momentan keinen Partner an ihrer Seite hat, belaste sie besonders: "Das fehlt mir. Ich vermisse wirklich einen Mann in meinem Leben. Ich hatte immer einen Freund."

Mit dem Vater ihrer Tochter Larose, Charles Drury, hat Lauren eine problematische Beziehung. Wegen Affärengerüchten hatten sich die beiden 2022 getrennt. Ein Streit soll in dieser Zeit sogar so eskaliert sein, dass der 25-Jährige seine Ex angriff. Laut The Sun musste er sich vergangenen Monat deshalb wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten – ein Urteil wird am 12. Juli getroffen.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

Getty Images Lauren Goodger, Reality-TV-Star

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im April 2021

