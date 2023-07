Neues Haus nach Scheidung: Kim Kardashian ganz begeistert!

Ein ganz neuer Lebensabschnitt für Kim Kardashian (42)! Rund zehn Jahre lang waren die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und Kanye West (46) gemeinsam durchs Leben gegangen, hatten 2021 aber ihre Trennung bekannt gegeben. Nach fast zwei Jahren ist nun seit einigen Monaten endlich auch die Scheidung der beiden Stars abgeschlossen. Kim hat sich daraufhin ein neues Haus gekauft – und wagt dort einen richtigen Neuanfang!

"Ich habe ein Haus in Malibu gekauft. Das war schon immer ein Traum von mir", berichtet die 42-Jährige in der aktuellen Folge ihrer TV-Show The Kardashians. Kim sei total stolz auf ihr neues Heim: "[Das Haus] steht für mich für all die harte Arbeit, die ich mache, die Früchte meiner Anstrengungen und neue Energie. Ich freue mich so darauf, hier so viele neue Erinnerungen zu schaffen." Auch ihre Schwester Khloé scheint hellauf begeistert von der Villa zu sein. "Das Haus ist so wunderschön. Es ist buchstäblich eine kleine Oase. Ein riesiges Stück Land direkt am Strand", schwärmt die 39-Jährige.

Auch Kims Ex hat seit Kurzem eine neue Bleibe. Laut The Sun ist Kanye vor einigen Wochen mit seiner neuen Frau Bianca Censori nach West Hollywood gezogen. Für das luxuriöse Apartment muss der Musiker auch ziemlich tief in die Tasche greifen: Die monatliche Miete soll rund 19.000 Euro betragen.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, Ex-Paar

Anzeige

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian bei den E! People's Choice Awards 2019

Anzeige

APEX / MEGA Kanye West und seine Freundin Bianca Censori, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de