Süß: Anna Maria Damm teilt das erste Familienbild mit Baby

Anna Maria Damm (27) schwebt im absoluten Familienglück. Nach der Geburt ihrer Tochter Eliana im Jahr 2018 hatten sie und ihr Verlobter Julian Gutjahr (26) im April ein weiteres Mädchen auf der Welt begrüßen dürfen. Das Leben als zweifache Mama ist natürlich eine Herausforderung für die Influencerin – doch die kleine Kaia ist der ganze Stolz der jungen Familie. Im Netz teilte Anna Maria das erste Familienbild mit ihren drei Liebsten.

Aktuell urlauben Anna Maria und Julian mit ihren Kindern sowie weiteren Familienmitgliedern in Italien. Die Zeit dort genießt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in vollen Zügen und gibt ihrer Community viele Einblicke in den ersten Urlaub als vierköpfige Familie. Auf dem ersten Familienfoto seit Kaias Geburt scheinen sie sichtlich glücklich zu sein: In schönen Sommeroutfits und Sandalen posieren die vier in einer italienischen Straße. Während Julian Kaia auf dem Arm hält, umarmt Anna Maria Eliana und strahlt ihre Erstgeborene an. "Meine Familie in Italien", untertitelte sie den Schnappschuss schlicht.

Wie wohl sich Anna Maria im Urlaub fühlt, zeigte sie auch in ihrer Story: Sie teilte ein Bild ihres Körpers im Bikini. "Kleiner Motivationspost für alle, die frisch entbunden haben. Auch ihr habt diesen Sommer einen Sommer-Body", schrieb sie zu dem natürlichen Bild ihres Bauches.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrem Baby Kaia, Juli 2023 in Italien

Instagram / juliangutjahr Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Influencer-Paar

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im August 2022

