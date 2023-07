Die Kardashians gratulieren Penelope zum elften Geburtstag

Die Kardashians haben allen Grund zum Feiern! Vor elf Jahren durften Kourtney Kardashian (44) und ihr damaliger Freund Scott Disick (40) ihr zweites Kind – die kleine Penelope Disick (11) – auf der Welt begrüßen. Trotz ihrer Trennung im Jahr 2015 ziehen die Eltern bis heute für ihre drei gemeinsamen Kids an einem Strang. Jetzt steht ein besonderer Tag an: Penelope feiert ihren elften Geburtstag – und zu diesem Anlass bekommt sie zahlreiche Glückwünsche von ihrer Familie!

Auf Instagram melden sich zahlreiche Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans zu Wort, um die Elfjährige an ihrem Ehrentag am 8. Juli hochleben zu lassen. Unter anderem teilt Kim Kardashian (42) einige Schnappschüsse mit Penelope und schreibt: "Alles Gute zum Geburtstag, Penelope. Ach, meine liebe P. Du bist so besonders, süß und albern. Ich liebe dich einfach so sehr!" Auch Khloé Kardashian (39) gratuliert ihr im Netz.

Natürlich lässt es sich auch Kris Jenner (67) – die stolze Oma – nicht nehmen, Penelope an ihrem Geburtstag einen Post auf Social Media zu widmen! Sie veröffentlicht unter anderem einige Throwback-Fotos. "Ich liebe dich so sehr, mein liebes Mädchen! Ich danke Gott jeden Tag für dich!", betont das Familienoberhaupt.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrer Tochter Penelope Disick

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / krisjenner Penelope Disick und Kris Jenner

