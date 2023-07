Großer Klunker: So teuer ist Ashley Bensons Verlobungsring!

Ashley Benson (33) trägt wohl ein ziemliches Vermögen an ihrem Finger! Die Pretty Little Liars-Bekanntheit hatte erst im März ihre neue Beziehung mit Brandon Davis publik gemacht. Nur etwa vier Monate später sind die beiden bereits verlobt. Der Musikmanager hielt kürzlich mit einem riesigen Diamantring um die Hand seiner Liebsten an – für Ashleys Verlobungsring musste Brandon offenbar auch ganz schön tief in die Tasche greifen!

Bereits kurz nach ihrer Verlobung präsentierte die 33-Jährige ihren großen Klunker, der an einem Silberring befestigt ist, stolz im Netz. Einige Experten äußern sich daraufhin nun gegenüber PageSix zum geschätzten Wert des Schmuckstücks. Laut Zack Stone könnte der Diamant etwa acht Karat haben und 550.000 bis 730.000 Euro gekostet haben. Ein weiterer Schmuckkenner meint, dass der Edelstein sogar zehn Karat haben könnte.

Die Liebes-News teilten die beiden ihren Fans via Instagram mit. "Liebe meines Lebens", schrieb der 43-Jährige unter ein Foto, auf dem der Klunker zu sehen ist. Ashley ist offenbar auch überglücklich, jetzt den nächsten Schritt mit ihrem Partner zu gehen. "Mein bester Freund. Ich liebe dich", schrieb sie unter das Posting des Ringes.

Instagram / ashleybenson Ashley Bensons Verlobungsring

BACKGRID Brandon Davis und Ashley Benson in LA, 2023

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson, März 2023

