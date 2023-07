Mal ein anderes Familienbild: Jessie J mit ihren zwei Jungs

Jessie J (35) gibt spannende Einblicke! Die Sängerin ist vor wenigen Wochen erstmals Mama geworden. Mit ihrem Partner Chanan Colman durfte sie einen Sohn auf der Welt begrüßen. Der kleine Mann hört auf den Namen Sky und ist der ganze Stolz des Paares. Auf Social Media gibt es bereits zahlreiche Schnappschüsse der Familie. Mit diesem Pic beweisen Jessie und Chanan Humor!

Auf Instagram teilte die "Price Tag"-Interpretin eine Bilderreihe – und versteckte darin dieses Foto. Chanan hält nicht nur sein Baby – sondern auch Jessies Brust. Sie legt wiederum ihre Hand auf seinen Schritt. Ihre Follower finden es lustig und überlegen sich sogar eine passende Story: "Auf dem dritten Bild denkt das Baby: Nehmt euch ein Zimmer und haltet mich hier raus."

Zuvor postete Jessie ein Video, in dem sie ihrem Baby ihre Version des Kinderliedes "Twinkle Twinkle Little Star" vorsingt. Sky schien ihre Darbietung jedoch nicht wirklich zu mögen. Ihr Söhnchen fing nämlich an zu weinen. "Schwieriges Publikum", betitelte sie den Clip.

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J

Instagram / jessiej Jessie J und ihr Sohn

