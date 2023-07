Nach Kleid-Kritik: Liebeskrise bei Keke Palmer und Darius?

Wie steht es um die Beziehung von Keke Palmer (29) und Darius Jackson? Diesen Februar wurden die Schauspielerin und ihr Partner erstmals Eltern. Nach der Geburt ihres Nachwuchses besuchte die Sängerin vor einigen Tagen ein Konzert von Usher (44), für das sie sich in ein enges Kleid schmiss. Ihre Outfit-Wahl schien ihrem Liebsten aber gar nicht zu gefallen. Denn der Fitnesstrainer kritisierte öffentlich ihren Look. Jetzt setzt Darius einen obendrauf und löscht die Bilder mit Keke!

Dies berichtet Perez Hilton Blog. Auf dem Instagram-Profil des 29-Jährigen waren vor einigen Tagen keine gemeinsamen Schnappschüsse mit Keke zu sehen. Inzwischen hat Darius sein Konto vorübergehend deaktiviert. Was das wohl zu bedeuten hat?

Im Gegensatz zu Darius ist Keke im Netz umso aktiver. Via Tiktok hatte sie ein Video geteilt, das an ihren Freund gerichtet sein könnte. "Du hältst mich aktuell nicht auf, Süßer. Wenn du dich also aufregst, werde ich mich auch aufregen", ruft Keke in dem Clip, während sie lässig gekleidet vor der Kamera tanzt.

Getty Images Keke Palmer, Oktober 2022

Instagram / keke Keke Palmer in dem Outfit für Ushers Konzert

Twitter / KekePalmer Keke Palmer, Darius Jackson und ihr gemeinsamer Sohn Leodis, März 2023

