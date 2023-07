Wegen Prozess: Donald Trumps Anhänger bedrohen Staatsanwälte

Wer gegen ihn ermittelt, macht sich offenbar zur Zielscheibe seiner Anhänger. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (77) muss sich wegen einer nachgesagten Geheimdokumenten-Affäre vor dem Bundesgericht in Miami verantworten. Da der Milliardär in allen 37 Anklagepunkten auf "nicht schuldig" plädiert hatte, wird der Prozess im nächsten Monat in die Vollen gehen. Ein Bericht offenbart jetzt, dass Staatsanwälte im Trump-Fall wohl schweren Umständen ausgesetzt sind!

Laut aktuellen Angaben von Washington Post seien beteiligte Staatsanwälte teils "erheblichen Drohungen und Belästigungen" von Trumps Befürwortern ausgeliefert. Der Bericht des Newsportals beruft sich neben Extremismusexperten auch auf einen mit der Angelegenheit vertrauten Regierungsbeamten. Die Drohungen richten sich dem Bericht zufolge jedoch nur gegen bestimmte Personen. Das FBI stufe die Vorfälle gegen die Strafverfolgungsbehörden dennoch als "verwerflich und gefährlich" ein.

Betroffene der Drohungen seien laut der Quelle allerdings nicht nur an Ermittlungen beteiligte Staatsanwälte. Auch Wahlhelfer, die Trumps Manipulationsvorwurf der letzten Präsidentenwahl widerlegt hätten, seien bereits derartigen Belästigungen zum Opfer gefallen.

Getty Images Donald Trump vor Gericht, April 2023

Getty Images Donald Trump, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

Getty Images Donald Trump, ehemaliger Präsident der Vereinten Nationen

