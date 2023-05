"Selling Sunset"-Chrishell enthüllt neue Hochzeitsdetails!

Sie ging den Bund fürs Leben ein! Chrishell Stause (41) wurde durch die Realityshow "Selling Sunset" auf Netflix bekannt. Zunächst war die Beauty mit ihrem TV-Boss Jason Oppenheim (46) liiert. Im vergangenen Jahr hatte die 41-Jährige dann ihre Beziehung zu der australischen Sängerin G Flip öffentlich gemacht. Vor Kurzem wagten die zwei Turteltauben den nächsten Schritt und gaben sich das Jawort. Jetzt rückte Chrishell mit neuen Details zu ihrer überraschenden Hochzeit raus!

"Es war eine sehr kleine Gruppe dabei. Einige Freunde und Familienmitglieder sahen über einen Livestream zu", verrät der Realitystar gegenüber dem Newsportal People. Die Hochzeit fand in einer niedlichen Kapelle in Las Vegas statt und wurde von einem Elvis-Imitator begleitet. Während Chrishell einen Traum in Weiß der Luxusbrand Gemeli Power trug, entschied sich ihre Frau G Flip für einen Anzug von Designerin Emily Nolan.

Die glücklichen News drangen natürlich auch bis zur Streaming-Plattform durch. Auf Instagram zeigte die frisch verheiratete Braut voller Stolz einen prächtigen Blumenstrauß, den sie zur Hochzeit von Netflix zugesandt bekam. In wenigen Tagen startet übrigens auch endlich die sechste Staffel von "Selling Sunset", in der Chrishell auch wieder zu sehen sein wird.

Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause im Mai 2023

Getty Images G Flip und Chrishell Stause, Mai 2023

Getty Images G Flip und Chrishell Stause im März 2022

